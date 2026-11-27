Путин назвал РФ одной из немногих стран с мощными атомными подводными лодками

Путин: Россия входит в число немногих стран, строящих мощные атомные подлодки Путин назвал РФ одной из немногих стран с мощными атомными подводными лодками

Москва27 ноя Вести.Россия является одним из немногих государств, способных создавать атомные подводные лодки высокого уровня. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии первого поднятия военно-морского флага на атомном подводном крейсере "Пермь".

Россия - одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки - оружие глобального уровня и значения указал российский лидер

По словам главы государства, отечественные конструкторские бюро и верфи оснащены современными технологиями и инженерными решениями, богатым опытом и высококвалифицированными кадрами.

Сегодня президент России Владимир Путин работает в Северодвинске Архангельской области. Президент приехал на судостроительный комплекс "Севмаш". Перед совещанием Путин принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подлодке "Пермь".