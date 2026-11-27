Москва27 нояВести.Многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" отвечают самым передовым требованиям и способны выполнять боевые задачи в любом районе Мирового океана.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной субмарине "Пермь" в Северодвинске.
Глава государства подчеркнул, что эти подлодки представляют собой ключевую составляющую Военно-морского флота страны и в полной мере соответствуют как современным, так и перспективным вызовам.