Путин: подлодки проекта "Ясень-М" могут решать задачи в любой точке океана

Путин заявил о возможностях субмарин "Ясень-М" работать по всему миру Путин: подлодки проекта "Ясень-М" могут решать задачи в любой точке океана

Москва27 ноя Вести.Многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" отвечают самым передовым требованиям и способны выполнять боевые задачи в любом районе Мирового океана.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной субмарине "Пермь" в Северодвинске.

Глава государства подчеркнул, что эти подлодки представляют собой ключевую составляющую Военно-морского флота страны и в полной мере соответствуют как современным, так и перспективным вызовам.