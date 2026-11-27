Москва27 ноя Вести.Многоцелевая атомная подводная лодка "Пермь" проекта "Ясень-М" стала первым штатным носителем гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". Об этом говорится в справочных материалах Кремля.

В пятницу, 27 ноября, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере "Пермь".

Этот многоцелевой ракетоносец является первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" отмечается в материалах

АПЛ "Пермь" стала пятым кораблем проекта "Ясень-М" (885М). Помимо прочего, субмарина оснащена гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон". Она способна длительное время скрытно действовать практически в любом районе Мирового океана и создавать угрозу корабельным группировкам и наземным объектам противника.