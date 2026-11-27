Москва27 ноя Вести.В Северодвинске Архангельской области президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс "Севмаш". В ходе визита Путин передал экипажу икону-складень Спаса Нерукотворного из храма Вооруженных сил.

Глава государства принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь".

Многоцелевая АПЛ "Пермь" является пятым кораблем проекта "Ясень-М" (шифр 885М). Субмарина вооружена, в частности, гиперзвуковым комплексом "Циркон". Она способна длительное время скрытно действовать в любом районе Мирового океана и создавать угрозу для корабельных группировок и наземных объектов противника. Подлодка относится к четвертому поколению атомоходов и была заложена 29 июля 2016 года.