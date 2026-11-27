Путин: пять ракетоносцев будут переданы ВМФ России до 2030 года

Путин: ВМФ до 2030 года получит пять подводных ракетоносцев Путин: пять ракетоносцев будут переданы ВМФ России до 2030 года

Москва27 ноя Вести.До 2030 года Военно-морскому флоту России (ВМФ РФ) будут переданы пять подводных крейсеров-ракетоносцев, три из которых будут проекта "Ясень-М". Об этом объявил президент России Владимир Путин в Северодвинске.

Мы намерены и дальше развивать, совершенствовать Военно-морской флот, в том числе подводные силы. Так, в соответствии с планами "Севмаш" продолжает строительство атомных подводных лодок разных типов. До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три - проекта "Ясень-М" сказал глава государства

Путин 27 ноября принял участие в поднятии флага на атомном подводном крейсере "Пермь" проекта "Ясень-М". Субмарина стала первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".