Песков заявил, что важность ядерной триады в современном мире подтверждает себя Песков: значение ядерной триады в современном мире невозможно переоценить

Москва27 ноя Вести.Ядерная триада каждый день подтверждает свое значение в нынешних геополитических условиях, ее невозможно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, очень важными основами ядерной триады РФ являются группировки многоцелевых атомных подводных лодок.

Важность ядерной триады в нынешних геополитических условиях каждый день мы поддерживаем, ее невозможно переоценить сказал Песков

23 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что международные инстанции рассматривают право на выживание как основополагающее право стран и поэтому не признают незаконным применение ядерного оружия, если речь идет о спасении государства.