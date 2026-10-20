"Чрезвычайно опасно": Песков высказался о проблемах ядерного разоружения Песков: мир впервые остался без договорно-правовой базы по ядерному разоружению

Москва20 окт Вести.Мир впервые за долгое время остался без договорно-правовой базы в области стратегической стабильности и ядерного разоружения, что чрезвычайно опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Это чрезвычайно важная тема. Сейчас у нас отсутствует фактически договорно-правовая база в этой области. Мир впервые за долгое время остался без вот той договорно-правовой базы. Это чрезвычайно опасно подчеркнул представитель Кремля

Так он ответил на вопрос о том, считает ли Москва возможным и необходимым вынести тему стратегической стабильности на повестку двусторонней встречи РФ и США.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников заявил, что идея немедленно и безусловно отказаться от ядерного оружия нереалистична и контрпродуктивна.