Москва20 октВести.Вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения должны обсуждаться на переговорах России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Во время общения с журналистами его спросили: считает ли Москва возможным вынести тему стратегической стабильности на повестку возможных переговоров с США?
Да, мы считаем, что это необходимо именно нам говорить с американцами [по вопросам ядерного разоружения]сказал Песков
Ранее Песков выразил надежду на скорую встречу российского президента Владимира Путина и представителя президента США Стива Уиткоффа.