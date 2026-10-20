Песков назвал тему, заслуживающую внимания на переговорах с США Песков: необходимо говорить с США о вопросах стратегической стабильности

Москва20 окт Вести.Вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения должны обсуждаться на переговорах России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Во время общения с журналистами его спросили: считает ли Москва возможным вынести тему стратегической стабильности на повестку возможных переговоров с США?

Да, мы считаем, что это необходимо именно нам говорить с американцами [по вопросам ядерного разоружения] сказал Песков

Ранее Песков выразил надежду на скорую встречу российского президента Владимира Путина и представителя президента США Стива Уиткоффа.