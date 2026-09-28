Москва28 сенВести.Переговоры по вопросам контроля над вооружениями, которые оказались "оголены", необходимо возобновлять. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал предложение американского лидера Дональда Трампа провести трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. Инициатива была озвучена в ходе встречи главы Белого дома и председателя КНР Си Цзиньпина в США.
Переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять. Необходимо возобновлять, что называется, вчерасказал официальный представитель Кремля
Песков пояснил, что с точки зрения договорно-правовой базы эта тема "абсолютно оголена", и она требует длительных, скрупулезных и экспертных переговоров.
Отдельно пресс-секретарь российского лидера прокомментировал участие Пекина в данных переговорах. По его словам, Москва очень хорошо знает позиции своих "китайских друзей".
До сих пор они говорили, что поскольку их ядерный потенциал несопоставим с ядерным потенциалом России или Соединенных Штатов, то они не считают необходимым и возможным участие в таких переговорахдобавил он
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в настоящий момент России неизвестно о каких-либо изменениях в позиции КНР.