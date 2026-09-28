Песков призвал к возобновлению переговоров по контролю над вооружениями Песков: переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять

Москва28 сен Вести.Переговоры по вопросам контроля над вооружениями, которые оказались "оголены", необходимо возобновлять. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал предложение американского лидера Дональда Трампа провести трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями с участием Москвы, Пекина и Вашингтона​​​. Инициатива была озвучена в ходе встречи главы Белого дома и председателя КНР Си Цзиньпина в США.

Переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять. Необходимо возобновлять, что называется, вчера сказал официальный представитель Кремля

Песков пояснил, что с точки зрения договорно-правовой базы эта тема "абсолютно оголена", и она требует длительных, скрупулезных и экспертных переговоров.

Отдельно пресс-секретарь российского лидера прокомментировал участие Пекина в данных переговорах. По его словам, Москва очень хорошо знает позиции своих "китайских друзей".

До сих пор они говорили, что поскольку их ядерный потенциал несопоставим с ядерным потенциалом России или Соединенных Штатов, то они не считают необходимым и возможным участие в таких переговорах добавил он

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в настоящий момент России неизвестно о каких-либо изменениях в позиции КНР.