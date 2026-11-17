Песков: контроль над вооружениями и стратбезопасность надо обсуждать срочно

Песков заявил о необходимости срочного диалога России и США по вооружениям Песков: контроль над вооружениями и стратбезопасность надо обсуждать срочно

Москва17 ноя Вести.

Вопросы контроля над вооружениями и стратегической безопасности должны обсуждаться срочно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, именно Москва и Вашингтон должны в первую очередь вести такой диалог, поскольку обладают крупнейшими ядерными арсеналами.

Россия считает, что, безусловно, вопрос контроля над вооружениями, вопросы стратегической безопасности должны срочно обсуждаться сказал он

Ранее газета The Financial Times сообщила, что европейские страны также обсуждают возможность возобновить диалог с Россией по вопросам ограничения размещения отдельных типов ракетных вооружений. Кроме того, Европа готова обсуждать механизмы управления рисками наподобие тех, что использовались во время холодной войны.