Москва30 сенВести.Тема возможного перемещения из Турции в одну из дружественных стран зенитных ракетных систем С-400, которые были приобретены у РФ в 2017 году, является частью повестки дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа, и осуществляются соответствующие контактысказал официальный представитель Кремля
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия может согласиться на перемещение систем С-400 из Турции только при условии, что это будет дружественная страна. Он также напомнил, что Анкара не имеет права делать это без официального согласия Москвы.
В самой Турции тем временем продолжаются переговоры по вопросу реэкспорта данных систем.