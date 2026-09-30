Песков: тема перемещения из Турции систем С-400 есть на повестке дня

Кремль: тема возможного перемещения С-400 из Турции есть на повестке дня Песков: тема перемещения из Турции систем С-400 есть на повестке дня

Москва30 сен Вести.Тема возможного перемещения из Турции в одну из дружественных стран зенитных ракетных систем С-400, которые были приобретены у РФ в 2017 году, является частью повестки дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа, и осуществляются соответствующие контакты сказал официальный представитель Кремля

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия может согласиться на перемещение систем С-400 из Турции только при условии, что это будет дружественная страна. Он также напомнил, что Анкара не имеет права делать это без официального согласия Москвы.

В самой Турции тем временем продолжаются переговоры по вопросу реэкспорта данных систем.