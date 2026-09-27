Турция продолжает переговоры по реэкспорту приобретенных у России С-400 Фидан: Турция продолжает переговоры по поводу купленных у России С-400

Москва27 сен Вести.Анкара продолжает переговоры по вопросу реэкспорта систем ПВО С-400, которые были приобретены у России в 2017 году. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

Переговоры по данному вопросу продолжаются. Мы проинформируем общественность после их завершения приводит слова Фидана портал TRHaber

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что Россия может согласиться на перемещение систем С-400 из Турции только при условии, что это будет дружественная страна. Министр напомнил, что Анкара не имеет права перемещать комплексы за пределы своей территории без официального согласия РФ. По его словам, турецкая сторона пока не обращалась к Москве с соответствующим запросом.