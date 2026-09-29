В Кремле назвали передачу активов иностранных фирм обратимым процессом Песков: передача активов иностранных компаний во внешнее управление – обратима

Москва29 сен Вести.Передача во внешнее управление активов некоторых иностранных компаний в России является обратимым процессом, однако предпосылок для этого пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, решения российских властей по зарубежным компаниям потребительского сектора "не направлены на смену собственника никоим образом".

Песков отметил, что процесс передачи активов во внешнее управление можно повернуть вспять, однако в Москве не видят каких-то предпосылок для обратимости.

Мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим сказал представитель Кремля

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой сети Metro Cash & Carry во временное управление компании "УК Торг РУС". В сентябре во внешнее управление также перешли активы Nestle, "Ашана", FM Logistic и "Лемана ПРО".