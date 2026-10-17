В МИД РФ назвали нереалистичным немедленный отказ от ядерного оружия МИД РФ: идея немедленного отказа от ядерного оружия нереалистична

Москва17 окт Вести.Идея немедленно и безусловно отказаться от ядерного оружия нереалистична и контрпродуктивна, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников​​​ на выступлении в ООН. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Он подчеркнул, что серьезным препятствием на пути к сокращению ядерных арсеналов стал курс Запада на достижение абсолютного военного превосходства.

Идеи о "коротком пути" к "ядерному нулю", предусматривающие немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия с волюнтаристским объявлением его вне закона, считаем нереалистичными и контрпродуктивными. Столь же нереализуемы и попытки искусственно установить сроки разоружения, тем более в нынешней весьма турбулентной и непредсказуемой международной обстановке сказал Постников

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает вопрос ядерного разоружения с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что хотел бы добиться денуклеаризации, если это возможно.