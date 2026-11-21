Москва21 ноя Вести.Мировой порядок переживает масштабную трансформацию, и прежние представления о развитии человечества больше не работают.

Об этом ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук.

По его словам, в новых условиях может измениться и подход к ядерному сдерживанию.

30 лет назад казалось, что есть ясная модель, как надо развиваться в этом современном мире: глобализация, капитализм и так далее. Сейчас неизвестно, как человечеству развиваться дальше. Происходят трансформации огромные социальные во всех крупных обществах. Поэтому есть какие-то ориентиры, моральные установки, но это не значит, что мы на каждом своем практическом шагу прямо морализаторством занимаемся. Но сверяемся же где-то с практикой … Это еще один элемент, который уравнивает великие державы в самом фундаментальном смысле, в том смысле, что у них нет абсолютной власти друг над другом. 30 лет назад, в рамках той логики ответственности по ядерным вопросам, как вот она тогда воспринималось, все говорили об обязательстве не применять ядерное оружие первыми. Казалось, это путь к тому, чтобы не допустить ядерной войны ... возможно, сейчас может произойти некоторая трансформация этого подхода пояснил Сафранчук

Эксперт также допустил пересмотр принципов, связанных с неприменением ядерного оружия. В частности, речь может идти о гарантиях неприменения его против государств, не обладающих таким вооружением.

Например, это обязательство неприменения ядерного оружия против неядерных держав. Это пересекается с обязательством неприменения, есть некоторое пересечение с обязательством неприменения ядерного оружия первыми. Но мы выяснили, что как. Если очень крупный блок или очень крупная держава без ядерного оружия начинает досаждать своему противнику, ну, как же тогда без применения первыми ядерного сдерживания ... Мы все знаем эти дискуссии. А неприменение ядерного оружия против неядерных держав, а дальше, возможно, с оговорками, либо международно-согласованными, либо односторонними, если, например, эта неядерная держава не находится в какой-то степени военного альянса с крупной ядерной державой. Это может и стабилизировать отношения великих держав и снизить накал того, что сейчас называется гибридными войнами, когда кто-то чужими руками воюет отметил Сафранчук

Он добавил, что направление вроде бы тоже, но средство меняется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет избавиться от ядерного оружия.