Москва4 окт Вести.Технологический прогресс и деколонизация привели к распылению мировой власти, из-за чего традиционная система альянсов уступает место более гибким и асимметричным форматам взаимодействия.

Об этом ИС "Вести" рассказал профессор кафедры политологии в Федеральном университете Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии Фабиано Мельничук.

По его словам, технологическое развитие и массовая деколонизация, начавшаяся в 1950-х годах, привели к изменению структуры мировой власти.

Благодаря технологическому прогрессу, с одной стороны, и массовой деколонизации с пятидесятых годов, с другой, наблюдаем такое явление, как распыление мировой власти. Раньше были понятные, великие державы, а сейчас масса категорий: сверхдержавы, великие державы, крупные, средние, развивающиеся и так далее. Нужно много разных архитектур, чтобы реализовать интересы разных стран. И им нужна не традиционная система альянсов, как раньше, когда все определяли великие державы, а всяческие ассиметричные форматы. И это новое. Средние державы могут иногда вести себя как великие, а иногда как малые, в зависимости от ситуации. Скажем, Бразилия может иметь большие амбиции, но она сильно зависит от Соединенных Штатов, и США могут легко воздействовать на Бразилию, если сократят свои инвестиции в бразильскую экономику пояснил Мельничук

Эксперт также обратил внимание на то, что Бразилия сотрудничала с Россией в области обогащения урана, необходимого для одной из атомных электростанций, а также кооперируется с европейскими странами при строительстве атомной подводной лодки.

В связи с этим Мельничук призвал осторожно подходить к определению статуса и роли государств в современной международной системе. По его мнению, при этом необходимо сохранять открытость к широкому спектру возможностей, которые складываются в меняющейся мировой системе.