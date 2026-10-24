В Бразилии заявили, что с Россией работать лучше, чем с другими странами

В Бразилии отметили сотрудничество с РФ в сфере мирного атома В Бразилии заявили, что с Россией работать лучше, чем с другими странами

Москва24 окт Вести.Руководитель центра радиофармацевтики Института ядерной энергии (IPEN) Карлос Зейтуни отметил сотрудничество России и Бразилии в сфере мирного атома, завив, с РФ работать лучше, чем с другими странами. Таким мнением он поделился в интервью Сергею Брилёву для информационной службы "Вести".

Через русских нам работается лучше. Во-первых, у Росатома есть два реактора, которые работают на соглашении с Бразилией. То есть у нас, конечно, есть и другие поставщики: ЮАР, Нидерланды, но у них только по одному реактору, который периодически останавливают на профилактику, а у русских производство получается безостановочное сказал Зейтуни

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года страны расширили сотрудничество в атомной области, подписав дополнительное соглашение об увеличении переработки урана для Бразилии.