Москва14 нояВести.Росатом хочет возобновить сотрудничество с Аргентиной в ядерной энергетике, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью газете "Известия".
Есть потенциал для увеличения доли генерации в энергосистеме Аргентины именно со стороны атомных мощностей. И мы видели бы здесь платформу для работы. Мы вели такие переговоры, и Китай вел. К сожалению, эта работа, как минимум, поставлена на паузу. Но нам бы не хотелось ее выбрасывать в корзинуприводят "Известия" слова Лихачева
При это развитие мирного атома выгодно и Аргентине, и России. Буэнос-Айрес имеет богатый опыт создания ядерных реакторов, в том числе малых, заключил Лихачев.
Между тем аргентинский банк Galicia прекратил обслуживание счетов переехавших в страну граждан России и Белоруссии.