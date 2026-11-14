Росатом хочет возобновить сотрудничество с Аргентиной в ядерной энергетике Лихачев: Росатом намерен возобновить взаимодействие с Аргентиной в ядерной энерг

Москва14 ноя Вести.Росатом хочет возобновить сотрудничество с Аргентиной в ядерной энергетике, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью газете "Известия".

Есть потенциал для увеличения доли генерации в энергосистеме Аргентины именно со стороны атомных мощностей​​​. И мы видели бы здесь платформу для работы. Мы вели такие переговоры, и Китай вел. К сожалению, эта работа, как минимум, поставлена на паузу. Но нам бы не хотелось ее выбрасывать в корзину приводят "Известия" слова Лихачева

При это развитие мирного атома выгодно и Аргентине, и России. Буэнос-Айрес имеет богатый опыт создания ядерных реакторов, в том числе малых, заключил Лихачев.

Между тем аргентинский банк Galicia прекратил обслуживание счетов переехавших в страну граждан России и Белоруссии.