У переехавших в Аргентину россиян начали блокировать счета в банке Galicia Аргентинский банк Galicia начал блокировать счета переехавших россиян

Москва31 окт Вести.Аргентинский банк Galicia прекратил обслуживание счетов переехавших в страну граждан России и Белоруссии. Выходцы из этих стран потеряли доступ к деньгам, и теперь готовят коллективный иск к организации, пишет Life со ссылкой на соответствующие публикации в социальных сетях.

Сообщается, что среди тех, кто столкнулся с ограничениями, есть люди, уже получившие местное гражданство. По словам клиентов банка, счета были закрыты без предупреждения. Теперь они не могут воспользоваться лежащими на них деньгами. Некоторые попытались открыть новый счет, но потерпели неудачу.

В самом банке свое решение объяснили "коммерческими соображениями".

Примечательно, что жалобы на работу Galicia стали поступать и от самих аргентинцев.

В Турции аналогичная ситуация с счетами российских компаний наблюдалась в 2024 году, причем затрагивала сразу несколько турецких банков. Причиной тогда стало ужесточение условий вторичных антироссийских санкций со стороны США.