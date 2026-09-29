"Хумо Банк" хочет заблокировать карты россиян, которые не приедут в Таджикистан Таджикский банк намерен заблокировать карты россиян, не прошедших идентификацию

Москва29 сен Вести.Таджикистанский "Хумо Банк" намерен заблокировать банковские карты россиян, которые не смогут явиться лично в отделения в Таджикистане, пишет издание "Лента.ru" со ссылкой на пояснения банка.

Ранее в интернете появились жалобы некоторых россиян-клиентов "Хумо Банка". По их словам, банк потребовал от них лично пройти биометрическую идентификацию в банковских офисах в Таджикистане. Отмечалось, что если этого не сделать до 1 октября, то карту заблокируют. Ряд СМИ писал, что речь идет о нерезидентах Таджикистана, открывших банковские карты онлайн.

Как пояснили "Лента.ru" в банке, карту закроют, если не прошедший идентификацию клиент не сможет лично явиться в отделение в Таджикистане.

Если вы не сможете лично приехать в Таджикистан и пройти идентификацию, к сожалению, ваша карта будет закрыта цитируется сообщение банка

Клиенты могут вывести остаток денег на рублевую карту, добавили изданию в "Хумо Банке".