ТАСС: переводы через "Золотую Корону" в РФ из Азербайджана стали недоступны

Переводы через "Золотую Корону" из Азербайджана в РФ стали недоступны ТАСС: переводы через "Золотую Корону" в РФ из Азербайджана стали недоступны

Москва24 июл Вести.Денежные переводы из Азербайджана в Россию через платежную систему "Золотая Корона" стали недоступны. Об этом пишет ТАСС.

В азербайджанских банках Unibank и Yelo сообщили, что переводы стали недоступны из-за проблем в работе сервиса. В ВТБ Азербайджан также подтвердили, что банк не проводит переводы по данной платежной системе.

На сайте "Золотой Короны" в настоящее время отсутствует Азербайджан в перечне стран, доступных как для отправки, так и для получения денежных переводов.

Последний раз о запрете для денежных переводов через "Золотую Корону" сообщалось в мае 2024 года. Тогда платежная система временно приостановила переводы в Молдавию.