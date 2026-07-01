Москва1 июл Вести.В ряде банков Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ужесточились условия внесения наличных российских рублей, передает РБК.

В публикации говорится, что в Белоруссии за внесение наличных рублей на счета нерезидентов ввели комиссию от 2 до 5% следующие банки: Альфа-банк, Беларусбанк, БелВЭБ, БНБ-банк, МТбанк, Сбер Банк, Технобанк, Цептер Банк.

При этом, казахстанский банк "Центркредит" (БЦК) за прием рублей через кассы, терминалы и банкоматы ввел комиссию в размере 5%. Киргизский Экоисламикбанк установил комиссию на том же уровне за подобные операции.

Руководитель направления по работе с банками FTL Advisers Ольга Бурцева сообщила, что некоторые армянские банки приостановили операции с наличными рублями.

По ее данным, безналичные операции в рублях "продолжают осуществляться на прежних условиях".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поведение нынешних властей Армении нельзя назвать добросовестным членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).