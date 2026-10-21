Росатом рассчитывает на новые договоренности с Китаем Лихачев: Росатом планирует достичь новых договоренностей с Китаем

Москва21 окт Вести.Росатом рассчитывает достичь новых договоренностей с Китаем, которые были бы основаны на балансе интересов. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.

Лихачев напомнил, что Росатом и Агентство по атомной энергии КНР подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в атомной энергетике, передает ТАСС.

Сейчас ведем работу по формированию новых пакетных договоренностей по двум направлениям… Это огромная работа, основанная на сотрудничестве и взаимной выгоде. Рассчитываю, что мы сможем выйти на новые договоренности, основанные на амбициозных, вдохновляющих целях и балансе интересов сказал Лихачев

Ранее глава Росатома сообщил, что корпорация рассчитывает продолжать строительство серийных блоков российского производства в Китае.