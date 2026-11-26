Москва26 ноя Вести.Россия в сфере атомной энергетики очень широко работает с Китаем, среди наших основных партнеров за рубежом также Белоруссия, Египет, Индия, Вьетнам и страны Центральной Азии. Об этом сообщил ИС "Вести" генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Он ответил на вопрос о главных партнерах в международном сотрудничестве госкорпорации, в том числе в сфере использования искусственного интеллекта (ИИ) в атомной энергетике.

Китай – конечно, в первую очередь в части очень широкой и доверительной повестки именно в атомной энергетике. То есть ни с кем из других стран мы так широко по ядерной повестке не работаем, как с Китайской Народной Республикой. Но интерес к искусственному интеллекту, в том числе и к нашим решениям, огромен и в других странах. Я бы выделил, в первую очередь, Белоруссию, Египет, Индию, Вьетнам, практически все страны Центральной Азии – там к нашему атомному предложению всегда добавлены высокие технологии, имеется в виду и цифровые технологии, и квантовые перечислил Лихачев

Также глава Росатома назвал три направления развития ИИ в атомных технологиях.