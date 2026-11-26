Москва26 ноя Вести.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести", обозначил три направления развития искусственного интеллекта в атомных технологиях, в том числе как квалифицированного помощника и дополнения к продуктам корпорации.

Первое - это использование искусственного интеллекта как квалифицированного помощника, и мы идем по пути от поддержки наших работников к тому, что где-то к 2030 году искусственный интеллект может стать полноправным членом команды. Конечно же, без отдельного управления ядерными объектами, поскольку огромная энергия и соответствующие вызовы - это непреложная часть работы наших энергетических объектов сказал он

Лихачев добавил, что ИИ-агенты могут стать дополнением к продуктам, которые Росатом поставляет на рынок.

Это касательно и цифровых продуктов, которые мы разрабатываем в рамках нацпроекта "Цифровизация". Это касается экологических наших проектов и обработки огромного количества информации, ядерной медицины, без сомнения, и многих других направлений, где наши предложения на рынок, российский и международный, мы в обязательном порядке дополняем этой составляющей отметил глава госкорпорации

К третьей составляющей Лихачев отнес подготовку специалистов к работе с технологиями.

У нас нет гипотезы, что искусственный интеллект будет замещать наших работников, мы из другого исходим. Из того, что нам потребуется еще большее количество профессиональных работников, специалистов самого широкого профиля, от традиционных физиков-ядерщиков до медиков, биологов, химиков. Но в их компетенциях теперь должна быть работа буквально на "ты" как с конкретными агентами искусственного интеллекта, так и в целом по внедрению этих технологий в наш промышленный ландшафт сказал он

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил преимущества российской энергетики для развития ИИ.