Москва15 ноя Вести.Российская госкорпорация "Росатом" будет продолжать сотрудничество с Ираном в области атомной энергетики, без которой невозможно развитие экономики страны, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что проект развития мирного атома в Иране остается в приоритетах госкорпорации.

С Ираном есть договоренности еще и о новой площадке для больших блоков АЭС, до восьми. И о площадке для малых блоков, в которых тоже заинтересованы иранские атомщики. И мы будем делать все, чтобы эта работа действительно принесла мир, достаток иранскому народу. Потому что развитие страны с такой экономикой, с такими темпами возрождения в данном случае без развития атомной энергетики просто невозможно сказал Лихачев

В Тегеране тоже уверены, что эти планы не останутся на бумаге, определены не только объекты, но и площадки, где они появятся.

У нас есть межправительственное соглашение, в котором предусмотрено восемь блоков большой мощности. Четыре из них будут в Бушере. Четыре блока мощностью 1,2 тыс. мегаватт, каждый надо построить на востоке провинции Хормозган. Этот проект мы тоже обсуждаем с Росатомом рассказал глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами

Ранее Лихачев заявил, что даже в самые сложные дни ближневосточного конфликта специалисты оставались на АЭС "Бушер" в Иране, гарантируя быстрый разворот проекта к плановым срокам.