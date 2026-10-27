Лихачев сообщил, что АЭС "Бушер" была обеспечена персоналом "даже в сложные дни"

Лихачев: даже в самые сложные дни АЭС "Бушер" была обеспечена специалистами Лихачев сообщил, что АЭС "Бушер" была обеспечена персоналом "даже в сложные дни"

Москва27 окт Вести.Даже в самые сложные дни ближневосточного конфликта специалисты оставались на АЭС "Бушер" в Иране, гарантируя быстрый разворот проекта к плановым срокам. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

Важно подчеркнуть, что даже в самые сложные дни мы оставляли 20 человек [на АЭС "Бушер"]. Они продолжали оставаться на площадке, обеспечивая техническое руководство, контроль, сохранность оборудования и, гарантируя быстрый разворот проекта к плановым срокам, который сейчас и происходят сказал Лихачев

135 сотрудников уже вернулись на иранскую АЭС. Госкорпорация намерена нарастить присутствие своего персонала на атомной электростанции до 200 человек.