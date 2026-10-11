Москва11 октВести.Росатом вернул на иранскую АЭС "Бушер" уже 135 своих сотрудников, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.
Он уточнил, что только вчера на объект прибыли девять сотрудников госкорпорации.
Итого общим счетом на площадке количество инженерно-технического персонала "Росатома" достигло 135 человексказал Лихачев
В конце сентября Лихачев заявлял, что Росатом вернул на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" 80 сотрудников. Он подчеркнул, что госкорпорация продолжит наращивать их численность.