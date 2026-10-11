Лихачев: число сотрудников Росатома на АЭС "Бушер" увеличено до 135 человек

Росатом вернул на АЭС "Бушер" уже 135 сотрудников Лихачев: число сотрудников Росатома на АЭС "Бушер" увеличено до 135 человек

Москва11 окт Вести.Росатом вернул на иранскую АЭС "Бушер" уже 135 своих сотрудников, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

Он уточнил, что только вчера на объект прибыли девять сотрудников госкорпорации.

Итого общим счетом на площадке количество инженерно-технического персонала "Росатома" достигло 135 человек сказал Лихачев

В конце сентября Лихачев заявлял, что Росатом вернул на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" 80 сотрудников. Он подчеркнул, что госкорпорация продолжит наращивать их численность.