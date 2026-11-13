Росатом намерен расширить штат на АЭС "Бушер" до 300 человек

Росатом планирует увеличить численность персонала на АЭС "Бушер" до 300 человек Росатом намерен расширить штат на АЭС "Бушер" до 300 человек

Москва13 ноя Вести.Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в ближайшее время нарастить численность персонала на иранской атомной электростанции (АЭС) "Бушер" со 180 до 300 человек. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе форума "Всемирные атомные дни".

Он пояснил, что в настоящее время на строительной площадке идет постепенное увеличение количества персонала.

180 человек уже на площадке, мы планируем увеличить до 300 в ближайшее время заявил Лихачев

По словам гендиректора Росатома, госкорпорация не видит рисков, способных затормозить выполнение контрактных обязательств.

Лихачев добавил, что, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе, госкорпорация рассчитывает на протяжении 2027 года выйти на запланированные темпы строительно-монтажных работ и полностью укомплектовать объект штатной численностью сотрудников.

Ранее Лихачев заявлял, что даже в самые сложные дни ближневосточного конфликта специалисты оставались на АЭС "Бушер" в Иране, гарантируя быстрый разворот проекта к плановым срокам.