Москва13 нояВести.Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в ближайшее время нарастить численность персонала на иранской атомной электростанции (АЭС) "Бушер" со 180 до 300 человек. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе форума "Всемирные атомные дни".
Он пояснил, что в настоящее время на строительной площадке идет постепенное увеличение количества персонала.
180 человек уже на площадке, мы планируем увеличить до 300 в ближайшее времязаявил Лихачев
По словам гендиректора Росатома, госкорпорация не видит рисков, способных затормозить выполнение контрактных обязательств.
Лихачев добавил, что, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе, госкорпорация рассчитывает на протяжении 2027 года выйти на запланированные темпы строительно-монтажных работ и полностью укомплектовать объект штатной численностью сотрудников.
Ранее Лихачев заявлял, что даже в самые сложные дни ближневосточного конфликта специалисты оставались на АЭС "Бушер" в Иране, гарантируя быстрый разворот проекта к плановым срокам.