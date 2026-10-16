Лихачев: Росатом намерен увеличить штат на АЭС "Бушер" до 200 человек

Росатом намерен увеличить число сотрудников на АЭС "Бушер" до 200 человек Лихачев: Росатом намерен увеличить штат на АЭС "Бушер" до 200 человек

Москва16 окт Вести.Госкорпорация "Росатом" намерена нарастить присутствие своего персонала на атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране до 200 специалистов. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что в рамках переговоров президента России Владимира Путина с иранским руководством было подтверждено приоритетное значение строительства и обслуживания АЭС "Бушер".

По словам главы госкорпорации, на площадке работают не только строители, но и сотрудники сервисного подразделения, обеспечивающие эксплуатацию первого энергоблока.

Мы продолжаем восстанавливать численность. Следующий барьер, который мы будем брать, 200 человек заявил Лихачев

Он отметил, что первый блок станции зарекомендовал себя как надежный источник энергоснабжения, работающий даже с превышением номинальных параметров.

Глава корпорации напомнил сложную историю объекта, который начинали возводить немецкие специалисты, а завершали российские атомщики, интегрировавшие отечественное оборудование в имеющиеся конструкции.

Ранее Лихачев заявил, что Росатом вернул на иранскую АЭС "Бушер" уже 135 своих сотрудников.