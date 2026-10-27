Путин: строительство атомной станции "Бушер" в Иране продолжается Путин заявил, что строительство АЭС "Бушер" в Иране продолжается

Москва27 окт Вести.Строительство атомной электростанции "Бушер" в Иране продолжается, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Исламской республики Масудом Пезешкианом.

Продолжается строительство атомной электростанции "Бушер" сказал Путин

Ранее директор госкорпорации "Росатом" Сергей Лихачев рассказал о планах компании по наращиванию присутствие своего персонала на АЭС "Бушер" до 200 специалистов. Как отметил Лихачев, сейчас на станции трудятся не только строители, но и специалисты сервисного подразделения, отвечающие за эксплуатацию первого энергоблока.