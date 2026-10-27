Москва27 октВести.Строительство атомной электростанции "Бушер" в Иране продолжается, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Исламской республики Масудом Пезешкианом.
Продолжается строительство атомной электростанции "Бушер"сказал Путин
Ранее директор госкорпорации "Росатом" Сергей Лихачев рассказал о планах компании по наращиванию присутствие своего персонала на АЭС "Бушер" до 200 специалистов. Как отметил Лихачев, сейчас на станции трудятся не только строители, но и специалисты сервисного подразделения, отвечающие за эксплуатацию первого энергоблока.