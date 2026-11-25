Дмитриев отметил преимущества российской энергетики для развития ИИ Дмитриев: в России самые дешевые энергоресурсы для развития нейросетей

Москва25 ноя Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пообщался в соцсети X с нейросетью Grok и получил от нее подтверждение, что РФ лучше всех в мире обеспечена дешевой энергией для развития искусственного интеллекта (ИИ).

У России самые дешевые и обильные энергетические ресурсы в мире для сверхинтеллекта. Проблема с главным ограничением решена написал Дмитриев в X

Чат-бот отметил, что Россия занимает первое место в мире по доказанным запасам природного газа, а внутренние цены на электроэнергию в стране входят в число самых низких в мире.

Ранее стало известно, что российские школьники смогут начать изучать искусственный интеллект в курсе информатики. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, учащиеся образовательных учреждений должны понимать математические основы ИИ, принципы создания языковых моделей и формирования промптов. В программу также включат изучение теории вероятностей и логики.