Лихачев: США и Китаю без Росатома будет сложно достичь целей по генерации

Лихачев указал на ключевую роль Росатома в реализации планов США и Китая Лихачев: США и Китаю без Росатома будет сложно достичь целей по генерации

Москва18 ноя Вести.Китай и США не смогут достичь своих планов по атомной генерации без участия Росатома. Об этом журналистам заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

Сейчас мы наблюдаем с вами преддверие мирной ядерной гонки между США и Китаем. Китай заявил 300 гигаватт атомной генерации к 2050 году. Мне кажется, в течение нескольких часов [глава Белого дома] Дональд Трамп ответил, что в США будет 400 [гигаватт]. Хорошая новость состоит в том, что ни 300, ни 400 [гигаватт] без нас создать очень сложно. пояснил Лихачев

Ранее стало известно, что США и Росатом обсуждают темы для сотрудничества и дополнительные проекты по развитию взаимодействия.