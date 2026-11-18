Москва18 нояВести.Китай и США не смогут достичь своих планов по атомной генерации без участия Росатома. Об этом журналистам заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.
Сейчас мы наблюдаем с вами преддверие мирной ядерной гонки между США и Китаем. Китай заявил 300 гигаватт атомной генерации к 2050 году. Мне кажется, в течение нескольких часов [глава Белого дома] Дональд Трамп ответил, что в США будет 400 [гигаватт]. Хорошая новость состоит в том, что ни 300, ни 400 [гигаватт] без нас создать очень сложно.пояснил Лихачев
Ранее стало известно, что США и Росатом обсуждают темы для сотрудничества и дополнительные проекты по развитию взаимодействия.