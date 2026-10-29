В Росатоме сообщили, что обсуждают с США ряд тем для сотрудничества Лихачев: Росатом и США обсуждают перспективы сотрудничества в мирном атоме

Москва29 окт Вести.Росатом обсуждает с Соединенными Штатами темы для сотрудничества в области мирного атома. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

В беседе с РИА Новости он отметил, что сотрудничество с американской стороной в атомной сфере не прерывалось, несмотря на сложности.

Более того, я бы так сказал, сегодня продолжается с американской стороной обсуждение неких тем развития, дополнительного развития сказал Лихачев

Он также указал на отсутствие гарантий, что эти темы будут реализованы.

Накануне Лихачев заявил, что Росатом ведет переговоры с 42 странами Африки о сотрудничестве при реализации различных проектов. Он также сообщил, что госкорпорация рассчитывает на взаимодействие в атомной отрасли с Эфиопией, Руандой и Замбией.