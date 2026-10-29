Лихачев заявил, что Россия сотрудничает с 30 из 54 суверенных государств Африки Лихачев: Росатом сотрудничает с 30 из 54 суверенных государств Африки

Москва29 окт Вести.Росатом работает с 30 из 54 суверенных государств Африканского континента. Об этом ИС "Вести" заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Из 54 стран суверенных африканского континента, - а это самая большая с точки зрения количества стран часть света, - мы работаем примерно с тридцатью. И из них почти все так или иначе хотят у себя атомную генерацию. В принципе, можно сказать, что более половины африканских стран в той или иной мере приступили к переговорам или к сотрудничеству с Росатомом по созданию атомных мощностей заявил он

Лихачев отметил, что переговоры могут касаться сотрудничества в сфере плавучих станций или поэтапном развитии урановых месторождений и исследовательских реакторов.

Но факт остается фактом, более половины стран африканского континента хотят войти в мировой атомный клуб подчеркнул Лихачев

Ранее глава Росатома заявил, что странам Африки в ближайшее время потребуются тераватты электричества, и развитие стран континента должно стать заботой всего человечества.