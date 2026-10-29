Лихачев: Руанда — первый партнер Росатома по проекту малой АЭС в Африке

Лихачев: Руанда станет первым партнером Росатома по проекту малой АЭС Лихачев: Руанда — первый партнер Росатома по проекту малой АЭС в Африке

Москва29 окт Вести.

Руанда становится первым африканским партнером госкорпорации "Росатом" по проекту атомной станции малой мощности. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, страна планирует включить атомную генерацию в свой энергобаланс к началу 2030-х годов.

Руанда становится первым партнером по такому проекту в Африке. Она планирует включить атомную генерацию в энергобаланс к началу 2030-х гг. сказал он

Летом этого года стороны подписали дорожную карту, которая задает последовательность работы. В российских вузах по квотам Росатома уже обучаются 105 граждан Руанды.

Говоря о других направлениях, Лихачев отметил, что следующий партнеры уже определены. С Эфиопией готовится проект первой национальной АЭС большой мощности: в марте подписана дорожная карта на 2026–2027 годы, идет подготовка к выбору площадки. С Танзанией и Того прорабатываются плавучие энергоблоки — танзанийская сторона выбрала этот формат приоритетным для острова Занзибар. С Республикой Конго сотрудничество начинается с малых гидроэлектростанций, а интерес к атомным решениям проявляет и Намибия.

Сейчас Росатом возводит в Египте АЭС "Эль-Дабаа" — первый проект госкорпорации на континенте. Строительство четырех энергоблоков по 1200 МВт каждый вышло на пиковую точку: работы ведутся одновременно на всех блоках. После ввода станция обеспечит около 10% энергобаланса страны.