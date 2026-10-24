В Бразилии внедряют программу двойного диплома с российским вузом Бразилия внедряет программу двойного диплома МИФИ и IPEN

Москва24 окт Вести.Бразилия внедряет программу двойного диплома Московского инженерно-физического института и бразильского Института ядерной энергии (IPEN). Об этом в интервью Сергею Брилёву для информационной службы "Вести" рассказал директор по исследованиям IPEN Никлаус Веттер.

Думаю, все идет очень хорошо, потому что мы пытаемся внедрить здесь программу двойного диплома с Московским инженерно-физическим институтом сказал Веттер

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