Журналист Брилёв назвал сферу для расширения сотрудничества России с Бразилией Брилёв: технологическое сотрудничество с Бразилией - перспективное направление Т

Москва26 окт Вести.Технологическое партнерство - одно из самых перспективных направлений для расширения сотрудничества между Россией и Бразилией. Такое мнение выразил Сергей Брилёв, сообщает ИС "Вести".

Журналист обратил внимание, что Бразилия - лидер по товарообороту с Россией в Латинской Америке. Так, рекордное количество российских удобрений поступает на рынок Бразилии.

У нас огромные перспективы для расширения сотрудничества с Бразилией, и в этом сотрудничестве я прежде всего выделил бы возможность технологического сотрудничеств отметил Брилёв

Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва последовательно выступает за расширение связей с незападными центрами силы. Например, отношения Москвы и Бразилиа подкреплены серьезными экономическими интересами.

Президент России в поздравлении да Силвы с переизбранием выразил уверенность в продолжении совместной работы как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. В Кремле не раз отмечали, что Лула да Силва многое делает не только для развития отношений с Россией, но и для продвижения сотрудничества, например, в рамках БРИКС.