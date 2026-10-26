Москва26 октВести.Россия приветствует переизбрание Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента Бразилии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мы приветствуем победу господина Лулысказал он
Ранее президент России Владимир Путин направил Луле да Силве поздравительную телеграмму по случаю его победы на выборах. Российский лидер отметил вклад политика в укрепление стратегического партнерства двух стран и выразил готовность продолжать сотрудничество в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других международных объединений.