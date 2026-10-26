Песков заявил, что Москва приветствует победу Лулы да Силвы на выборах

В Кремле оценили переизбрание Лулы да Силвы президентом Бразилии Песков заявил, что Москва приветствует победу Лулы да Силвы на выборах

Москва26 окт Вести.Россия приветствует переизбрание Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента Бразилии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мы приветствуем победу господина Лулы сказал он

Ранее президент России Владимир Путин направил Луле да Силве поздравительную телеграмму по случаю его победы на выборах. Российский лидер отметил вклад политика в укрепление стратегического партнерства двух стран и выразил готовность продолжать сотрудничество в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других международных объединений.