Москва26 окт Вести.Победу действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах можно рассматривать как политический успех президента России Владимира Путина. Такое мнение в соцсети X выразил австрийский общественный деятель, председатель организации "Австрийский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер.

Путин вновь одержал верх в Бразилии говорится в публикации

После обработки 97,69% протоколов Высший избирательный суд Бразилии, выполняющий функции ЦИК, сообщил, что Лула да Силва получил 51,74% голосов.

Сенатор Флавиу Болсонару не признал результаты второго тура президентских выборов и победу своего оппонента. Он намерен добиваться аннулирования итогов голосования.