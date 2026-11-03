Москва3 ноя Вести.Современный Запад, стремясь к глобальному лидерству, страдает от некомпетентности своих политических лидеров, которые, действуют как корпоративные клерки, выполняющие чужие задания, и при этом насаждают имитационные демократические институты по всему миру, способствуя деградации элит. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву высказал политолог Сергей Михеев, сообщает ИС "Вести".

Одна из проблем современного Запада заключается в том, что он борется за лидерство в глобальном масштабе, но лидеры самого Запада, как и Европы, они сами не выше уровня каких-то корпоративных клерков, в лучшем случае. И даже видно периодически, как они просто выполняют чье-то задание. Одна из причин, на мой взгляд - это эпоха демократии, которая, очевидно, сворачивается, и, кстати, похоронят ее в первую очередь те, кто ее сочинял, и те, кто ее нам, так сказать, "впаривал" довольно много лет. Мы видим то, что они делают с выборами в Европе, мы видим то, что сейчас происходит в Польше, то, что было в Румынии. И, на мой взгляд, вот эта эпоха довольно странная, которая апеллировала к этим демократическим выборам как к средству решения основных проблем, в итоге порождало поколение за поколением все менее и менее компетентных политиков. Политики вырождались на глазах по мере развития проекта под названием демократия заявил Михеев

Ранее председатель Совета Международного Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что ограниченность западной и европейской политических элит могут привести к ядерной катастрофе.