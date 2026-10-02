Москва2 окт Вести.Западные элиты искусственно создают образ внешнего врага в лице России, чтобы отвлечь граждан от внутренних кризисов, подавить оппозицию и обеспечить сохранение своей власти через манипуляцию общественным мнением. Такое мнение озвучил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" завкафедрой сравнительной политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук.

По его мнению, формирование образа России как внешнего врага используется европейскими политическими элитами в качестве инструмента для сплочения общества и нейтрализации оппозиционных настроений.

Эта идея найти внешнего врага нужна для консолидации общества, чтобы заткнуть голос оппозиции. Неслучайно даже прогнули [французского политика] Марин Ле Пен, которая была вынуждена выступать с антироссийскими заявлениями, потому что она прекрасно понимает, если сейчас она что-то скажет "не в струю", то ее либо снимут с выборов, либо организуют очередное уголовное дело сказал Демчук

Поэтому, по мнению эксперта, в текущих условиях единственным инструментом западных элит для купирования внутренних социально-экономических противоречий остается актуализация образа внешней угрозы, якобы исходящей от России.

Основная задача Запада сейчас — отвернуть общественное мнение от внутренних проблем. Европу лихорадит. Если наши выборы показали, что у нас политическая стабильность, люди ценят стабильность, устойчивость политической системы, то там качание из стороны в сторону, мы видим в Италии постоянно - то одни партии приходят к власти, то другие. Сейчас в Германии практически полностью переформатируется политический ландшафт, а во Франции, уже не студенты, как в шестьдесят восьмом году, а школьники фактически выходят на баррикады - это уже акты вандализма, потому что они не видят другого способа как-то повлиять на ситуацию. Кто-то из них придет в 2027 году на выборы. Посмотрим, кого они выберут. Заранее известно, кого выберут, потому что вся власть уже у элит, вся власть у политтехнологов. Они ждут новых выборов, чтобы под угрозой войны с Россией выбрать новую политическую элиту, которая на четыре-пять лет будет там зафиксирована, и ее сдвинуть уже нельзя будет до следующих выборов заявил Демчук

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что постоянное нагнетание международной обстановки со стороны ряда европейских государств продиктовано стремлением их руководства замаскировать собственные экономические и социальные трудности.