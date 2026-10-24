Ливен: война на Украине стала для западных элит идеальным образом общего врага Ливен заявил, что война на Украине объединила Запад вокруг "общего противника"

Москва24 окт Вести.Западные элиты в сфере безопасности восприняли войну на Украине как возможность сформировать образ общего противника. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Евразийской программы Института ответственного госуправления им. Куинси в США Анатоль Ливен.

По словам эксперта, ранее такую роль пытались отвести исламистскому терроризму и Китаю, однако эти угрозы не смогли в полной мере объединить европейские элиты.

Трудно не заметить радость, с которой западные элиты в сфере безопасности приветствовали войну на Украине именно по этой причине. До этого они пытались сделать исламистский терроризм таким врагом, но его никогда не было достаточно - это был не тот вид вызова. Его эффектом в значительной степени было не объединение европейских элит, а их раскол. С этой точки зрения, я бы сказал, что война на Украине была идеальной. Были, конечно, попытки изобразить Китай в виде такого противника, но Китай далеко, никто не может реально ощущать как военную угрозу, хотя экономически предпринимаются попытки изобразить его как великого противника отметил Ливен

Эксперт также заявил об ухудшении перспектив ЕС, который теряет привлекательность на фоне экономических трудностей, миграционных проблем и роста недовольства внутри европейских стран.