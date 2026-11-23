Москва23 ноя Вести.Международные инстанции рассматривают право на выживание как основополагающее право стран и поэтому не признают незаконным применение ядерного оружия, если речь идет о спасении государства. На это указал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Суд не может абстрагироваться от основополагающего права каждого государства на выживание и, следовательно, его права прибегнуть к самообороне, <...> не может прийти к окончательному выводу о том, является ли законным или незаконным применение ядерного оружия государством в экстремальных обстоятельствах самообороны, когда речь идет о самом выживании государства приводит Медведев формулировку Консультативного заключения Международного суда ООН "Законность применения государством ядерного оружия в вооруженном конфликте" 1996 года

Позицию зампред Совбеза РФ изложил в статье "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности", опубликованной в "Московском журнале международного права".

По мнению Медведева, тем самым суд допускает ситуацию, в которой перед ядерной державой встает вопрос о ее выживании, и не имеет значения, исходит угроза от государства с ядерным оружием или без него. Кроме того, как следует из статьи, международное право не запрещает такой державе ради собственного спасения задействовать самое мощное из имеющихся у нее средств обороны.

Медведев также обратил внимание, что применение ядерного оружия в подобном случае не будет квалифицироваться ни как преступление по международному праву, ни как нарушение какого-либо международно-правового режима. С юридической точки зрения, по его словам, определяющее значение имеет то, что прямого запрета в международном праве нет.

В той же статье зампред Совбеза назвал условие, при котором может быть нанесен превентивный ядерный удар по Украине.