Медведев заявил о двойных стандартах Запада по ядерному вопросу Медведев указал на двойные стандарты Запада в ядерном вопросе

Москва23 ноя Вести.Позиция Запада по вопросам ядерного распространения носит двойственный характер и зависит от конкретной страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза написал статью "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности", которая опубликована в "Московском журнале международного права".

Медведев отметил, что участие Германии в западной системе ядерного сдерживания воспринимается странами НАТО как допустимое. При этом, по его словам, если бы Россия предложила аналогичную модель, например в рамках договоренностей с Ираном, это вызвало бы резкую реакцию Запада.

Зампред Совбеза РФ пояснил, что речь могла бы идти о размещении на территории Ирана механизмов военно-технического обеспечения российских ядерных миссий при сохранении контроля за ними за российским командованием. По его оценке, страны НАТО в таком случае сочли бы подобный сценарий недопустимым.

Однако же применительно к Германии, по их мнению, никаких проблем в таком случае не возникает. Это опасное заблуждение говорится в материале

Он также указал, что присоединение ФРГ к системе ядерного сдерживания, даже без формального владения ядерным оружием, является юридически небесспорным.

Вопросы ядерного разоружения несколько дней назад обсуждали президент России Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.