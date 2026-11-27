Путин: Россия строит несколько "Борей-А", "Ясень-М" и четыре дизельные подлодки

Путин раскрыл масштабы строительства новых субмарин Путин: Россия строит несколько "Борей-А", "Ясень-М" и четыре дизельные подлодки

Москва27 ноя Вести.В Северодвинске на совещании о развитии группировки многоцелевых атомных подлодок президент России Владимир Путин сообщил о текущих масштабах подводного судостроения.

По его словам, на разных стадиях готовности находятся два стратегических ракетоносца проекта "Борей-А", пять многоцелевых подводных крейсеров проекта "Ясень-М", а также четыре дизель-электрические подлодки.

На различных этапах строительства сейчас находятся два стратегических подводных ракетоносца проекта "Борей-А" и пять многоцелевых подводных крейсеров проекта "Ясень-М". Кроме того, идет строительство четырех дизель-электрических подводных лодок сообщил президент

Также он отметил, что Россия продолжит развитие и совершенствование Военно-морского флота, включая его подводные силы.

Глава государства сообщил, что предприятие "Севмаш" продолжает строительство атомных подводных лодок различных проектов. До 2030 года флоту планируется передать пять ракетоносцев, три из которых будут субмаринами проекта "Ясень-М".