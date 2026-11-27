Путин потребовал улучшать характеристики высокоточных ракет для подлодок Путин заявил о необходимости совершенствования вооружения подводных сил ВМФ

Москва27 ноя Вести.Смена стратегии и тактики ведения боевых действий на море требует постоянного развития не только самой строительной базы подводного флота, но и используемого вооружения.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

Стратегия и тактика боевых действий на море, в том числе и подводных сил, меняется заявил российский лидер

Глава государства подчеркнул, что одновременно с вводом в строй новых субмарин различного класса принципиально важно заниматься планомерным повышением тактико-технических параметров высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных комплексных систем.

По словам Путина, подобные меры призваны обеспечить последовательный рост ударного потенциала российских корабельных группировок, что позволит выполнять поставленные боевые задачи в любой точке Мирового океана.

Ранее Путин назвал Россию одной из немногих стран с мощными атомными подлодками.