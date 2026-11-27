Путин потребовал готовить ВМФ к отражению угроз с морских направлений

Путин заявил о необходимости высокого ударного потенциала ВМФ России Путин потребовал готовить ВМФ к отражению угроз с морских направлений

Москва27 ноя Вести.Военно-морской флот (ВМФ) России должен располагать мощным ударным потенциалом для успешного противодействия корабельным группировкам вероятного противника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере "Пермь".

В современных условиях военно-морской флот играет крайне важную роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите наших национальных интересов отметил российский лидер

По его словам, все элементы флота — включая надводные и подводные соединения, а также береговую инфраструктуру — обязаны находиться в постоянной готовности к нейтрализации потенциальных угроз, исходящих с океанских и морских направлений.

Глава государства также добавил, что в течение последних лет властями проводилась последовательная работа по наращиванию боевых возможностей военно-морских сил государства, в особенности их подводной составляющей.