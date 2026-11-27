Путин заявил о намерении РФ наращивать боевой потенциал подводного флота Путин: Россия будет наращивать боевой потенциал подводного флота страны

Москва27 ноя Вести.Россия будет стремительно и последовательно наращивать боевой потенциал группировки подводного флота страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию групп многоцелевых атомных подводных лодок.

По его словам, Россия также намерена формировать сбалансированные, оснащенные современным вооружением мобильных соединений, способные эффективно выполнять поставленные задачи.

Будем и дальше системно и последовательно наращивать боевой потенциал группировки подводного флота сказал Путин

Ранее Путин заявил, что Россия входит в число немногих государств, способных создавать атомные подводные лодки высокого уровня.