Путин заявил, что ПВО должна защищать страну от любых средств нападения Путин: ПВО России должна уничтожать любые средства воздушного нападения

Москва18 сен Вести.Система противовоздушной обороны России должна быть способна уничтожать любые средства воздушно-космического нападения, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Другим важнейшим направлением новой госпрограммы станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения сказал российский лидер

По словам Путина, развитие ПВО станет одним из ключевых направлений новой государственной программы вооружений.

Еще летом глава государства говорил о том, что России необходимо укреплять систему противовоздушной обороны из-за атак киевского режима на инфраструктуру.